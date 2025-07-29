Bakan Yumaklı orman yangınlarında son durumu açıkladı: 'Şu an devam eden tek yangın Bursa'daki'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’daki Yangın Yönetim Merkezi’nde orman yangınlarındaki son duruma ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Bursa'daki yangına müdahalenin devam ettiğini belirten Yumaklı, 4 ildeki 5 yangının ise kontrol altına alındığını duyurdu.

Yumaklı, "Karabük – Safranbolu, Antalya – Gazipaşa, Bursa – Kestel yangınları da kısmen kontrol altına alınmış olmasına rağmen, barındırdığı risk sebebiyle tamamen kontrol altına alındığı bilgisini bugün paylaşıyoruz. Yani 4 ilimizdeki 5 yangın kontrol altına alındı. Son 24 saatte çıkan toplam 55 yangının tamamı kontrol altına alındı. Bu alanlarda soğutma çalışmalarımız devam edecek" dedi.

"SON 24 SAATTE 55 YANGIN ÇIKTI"

Bakan Yumaklı, "Son 24 saatte ülkemizde 55 yangın çıktı. Bunların içinde büyüme potansiyeli olan yangınlardan biri; Karabük Safranbolu yangınına 7 kilometre mesafede, Merkez ilçeye bağlı Kahyalar Mahallesi’ndeki bir başka yangındı. Bu yangını tamamen kontrol altına aldık. Bir diğeri Uşak Banaz’da Millipark mevkiindeki yangındı. Bu yangını da tamamen kontrol altına aldık" diye ekledi.

"BURSA'DA YANGIN DEVAM EDİYOR"

Şu anda devam eden tek yangının Bursa Harmancık yangını olduğunu kaydeden Yumaklı, "Devam eden sadece bir yangın var, o da Bursa'daki Harmancık yangını. 5 uçak, 30 helikopter ve 855 kara aracıyla yanan alana arkadaşlarımız müdahale ediyorlar. İnanıyorum ki bugün güzel haber vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Yumaklı son olarak "Orman yangınlarıyla ilgili risk devam ediyor. Ekim 2025'e kadar teyakkuz halinde olmaya devam edeceğiz. Lütfen açık alanlarda ateş yakmayalım" uyarısını tekrarladı.