Bakanlığa ‘infaz düzenlemesi’ soruları: Kaçı cinsel suçlardan hükümlü?
Milletvekili Sema Silkin Ün Adalet Bakanlığı'na AKP ve MHP'nin oylarıyla kabul edilen infaz düzenlemesiyle ilgili sorular içeren bir önerge sundu.
Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, 14 Temmuz 2023 tarihinde AKP ve MHP'nin oylarıyla kabul edilen infaz düzenlemesiyle ilgili sorular içeren bir önerge sundu. Ün önergesinde, infaz düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin iyi halli olmaları şartıyla 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılmalarının mümkün hale geldiğine dikkat çekti.
Ayrıca, bu düzenlemeye göre cezalarının süresine göre en az 3 ay açık ceza infaz kurumunda kalmaları şartıyla 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılmalarının da imkanlar dahilinde olduğunu belirtiyor.
Ün, önergesinde infaz düzenlemesinin toplumda kadına ve çocuğa yönelik şiddetin ve cinsel suçların artmasına sebep olduğunu vurguluyor. Bu düzenlemeyle suçluların daha erken tahliye edilmesi nedeniyle kadın ve çocuklara yönelik riskin arttığına dikkat çekiyor.
“KAÇ TANESİ ÇOCUĞA YÖNELİK CİNSEL SUÇLARDAN HÜKÜM GİYDİ?”
Önergede yer alan sorular şu şekilde:
- Bu düzenlemenin kamu yararı nedir?
- Bu düzenleme sadece adi suçlar için mi yapıldı, yoksa diğer suçlarda da hatalar mı mevcut?
- İnfaz düzenlemesinden faydalananlar arasında çocuğa yönelik cinsel veya şiddet suçlarından hüküm giyenlerin sayısı nedir?
- İnfaz düzenlemesinden faydalananlar arasında kadına yönelik kasten öldürme suçundan hüküm giyenlerin sayısı nedir?
- İnfaz düzenlemesinden faydalananlar arasında kadına yönelik cinsel suçlardan hüküm giyenlerin sayısı nedir?
- İnfaz düzenlemesi ile tahliye edilen hükümlülerden zarar gören kadın veya çocuklar olursa, bu düzenlemeyi çıkartanlar siyasi bir sorumluluk üstlenecek midir?
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