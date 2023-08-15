CHP’li Karakoz toplu taşımada ÖTV’nin kaldırılması için soru önergesi verdi
CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, “Belediyeler tarafından yapılan toplu taşıma hizmetlerinin ucuz olmasını istiyorsak toplu taşıma araçlarının kullandığı akaryakıtlardaki ÖTV bedeli alınmasın” diyerek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.
2021 yılında mazotun 7 lira 24 kuruş olduğunu bugün ise 38 lira 83 kuruş olduğunu, iki yıl içinde akaryakıt fiyatlarına gelen zam miktarının yaklaşık yüzde 436 olduğunu hatırlatan ve konuyu TBMM gündemine taşıyan CHP Aydın Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Evrim Karakoz, “Bu zamlar nedeniyle toplu ulaşımda öngörülemez düzeylerde maliyet artışları ortaya çıkmıştır. Toplu ulaşım bir kamu hizmeti olmasına rağmen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın özel toplu ulaşım hizmetlerine vermiş olduğu sınırlı sübvansiyonlardan neden belediyeler faydalandırılmıyor? diye sordu.
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15-f maddesini hatırlatan CHP’li Karakoz, “Bu göre toplu ulaşım hizmetleri belediyelere verilmiştir. Küçük ve orta ölçekli illerde dâhil olmak üzere neredeyse tüm kentlerimizde tüm zorluklara rağmen toplu taşıma hizmeti yürütülmektedir. Belediyeler tarafından yapılan toplu taşıma hizmetleri kaliteli, konforlu, sürekliliği ve ulaşım fiyatlarının uygunluğu gibi özellikleriyle sürdürülebilir olur. Bu sürdürülebilirlik ise düşük girdi maliyetleri ile mümkündür” dedi.
“DÜZENLEME YAPILMASI KAÇINILMAZ”
Sürekli artan fiyatlara dikkat çeken Karakoz, “Vatandaşlarımız işine gidip gelirken ya da toplu taşıma araçlarını kullanırken uygun fiyatlara ulaşım hizmeti almak isterler. Sürekli artan akaryakıt fiyatlarıyla bu pek mümkün görünmemektedir. Bunun için merkezi yönetim eliyle yerel yönetimler desteklenmeli ve vatandaşlarımızın toplu taşıma hizmetlerinden daha uygun fiyatlara faydalanması için belediyelerin toplu taşıma araçlarında kullandıkları akaryakıttan ÖTV alınmaması için bir düzenleme yapılması günümüz koşullarında kaçınılmaz olmuştur” vurgusunu yaptı.
CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz’un Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e yanıtlaması istemiyle yönelttiği soruları şu şekilde:
- 30 Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen toplu ulaşım hizmetlerinden 2014 yılından bu yana her bir yılı ayrı ayrı belirtilmek üzere dönemsel zararları nedir?
- Toplu ulaşım bir kamu hizmeti olmasına rağmen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sağlamış olduğu sınırlı sübvansiyonlardan neden Belediyeler faydalandırılmamaktadır?
- Artan maliyetler karşısında verdikleri toplu ulaşım hizmetlerinde sürekli zarar eden yerel yönetimlerin, toplu ulaşım hizmeti verirken kullandıkları akaryakıttan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınmaması halinde bu durumun merkezi bütçeye olan toplam yükü aylık kaç liradır? Akaryakıt üzerinde bulunan ÖTV’nin toplam maliyetteki yükü nedir?
- Yerel yönetimleri desteklemek, vatandaşımızın toplu taşımadan daha uygun fiyatlara faydalanması ve daha iyi ulaşım altyapısını kullanabilmeleri amacıyla ÖTV’nin tahakkuk ve tahsilatında yeni bir düzenleme yaparak Belediyelerin toplu ulaşımda kullandıkları akaryakıttan ÖTV almamayı neden düşünmüyorsunuz?
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