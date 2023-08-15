CHP’li Karakoz toplu taşımada ÖTV’nin kaldırılması için soru önergesi verdi

Yayınlanma: 15.08.2023 - 11:55

Güncelleme: 15.08.2023 - 11:55

2021 yılında mazotun 7 lira 24 kuruş olduğunu bugün ise 38 lira 83 kuruş olduğunu, iki yıl içinde akaryakıt fiyatlarına gelen zam miktarının yaklaşık yüzde 436 olduğunu hatırlatan ve konuyu TBMM gündemine taşıyan CHP Aydın Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Evrim Karakoz, “Bu zamlar nedeniyle toplu ulaşımda öngörülemez düzeylerde maliyet artışları ortaya çıkmıştır. Toplu ulaşım bir kamu hizmeti olmasına rağmen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın özel toplu ulaşım hizmetlerine vermiş olduğu sınırlı sübvansiyonlardan neden belediyeler faydalandırılmıyor? diye sordu.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15-f maddesini hatırlatan CHP’li Karakoz, “Bu göre toplu ulaşım hizmetleri belediyelere verilmiştir. Küçük ve orta ölçekli illerde dâhil olmak üzere neredeyse tüm kentlerimizde tüm zorluklara rağmen toplu taşıma hizmeti yürütülmektedir. Belediyeler tarafından yapılan toplu taşıma hizmetleri kaliteli, konforlu, sürekliliği ve ulaşım fiyatlarının uygunluğu gibi özellikleriyle sürdürülebilir olur. Bu sürdürülebilirlik ise düşük girdi maliyetleri ile mümkündür” dedi.

“DÜZENLEME YAPILMASI KAÇINILMAZ”

Sürekli artan fiyatlara dikkat çeken Karakoz, “Vatandaşlarımız işine gidip gelirken ya da toplu taşıma araçlarını kullanırken uygun fiyatlara ulaşım hizmeti almak isterler. Sürekli artan akaryakıt fiyatlarıyla bu pek mümkün görünmemektedir. Bunun için merkezi yönetim eliyle yerel yönetimler desteklenmeli ve vatandaşlarımızın toplu taşıma hizmetlerinden daha uygun fiyatlara faydalanması için belediyelerin toplu taşıma araçlarında kullandıkları akaryakıttan ÖTV alınmaması için bir düzenleme yapılması günümüz koşullarında kaçınılmaz olmuştur” vurgusunu yaptı.

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz’un Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e yanıtlaması istemiyle yönelttiği soruları şu şekilde: