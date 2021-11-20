Bakanlığa 'rağmen' seçildi

20 Kasım 2021 Cumartesi, 02:00

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği, 1998’de Hayvan Islahı Yasası çerçevesinde kuruldu. 81 birlik ve 163 şubeden oluşan ve 1500 civarında personeli bulunan birlik, hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren en büyük örgütlerden birisi. Uzun süredir Tarım ve Orman Bakanlığı ile örgüt yönetimi arasında gerginlik yaşanıyordu. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın geçen yıl müfettiş raporlarını gerekçe göstererek Merkez Birliği Başkanı Kamil Özcan ile birlikte yönetim kurulunun istifasını istediği belirtilmişti. Birlik ise bakanlıktan müfettiş raporlarının açıklanmasını ve işleme konulmasını talep etmişti. Buna karşın bakanlık, raporları işleme koymadı. Birlik yönetimi de istifa etmedi.

‘DANIŞMANLA GERGİNLİK’

Bu arada bakanlık kulislerinde ve sektörde başka bir iddia daha dillendiriliyor. Tarımsal örgütlerle ilgili olarak bakanlığa danışmanlık yapan bir isim ile birlik yönetimi arasında gerginlik olduğu belirtiliyor. Bu danışmanın birlikte etkin olmak istediği ancak yönetimin izin vermediği iddialar arasında yer alıyor. Bu nedenle de birliğe müfettiş gönderildiği, denetim yaptırıldığı iddia ediliyor. Birlik Başkanı Kamil Özcan’ın baskılara karşı tavır aldığı belirtiliyor. Özcan, süte olması gereken fiyat verilmediği, üreticinin yanında yer alınmadığı gerekçesiyle Ulusal Süt Konseyi’nden de tepki göstererek istifa etmişti.

‘TEMSİLCİ HAMLESİ’

Bakanlık ile gerginliğin artması üzerine birlik yönetimi, 13 Temmuz 2021’de seçimli genel kurul yapma kararı aldı. Ancak bakanlık süreçlerin tamamlanmadığını gerekçe göstererek seçim kararının ertelenmesini, aksi halde genel kurula “bakanlık temsilcisi” gönderilmeyeceğini bildirdi. Bunun üzerine genel kurul 17 Kasım’a ertelendi. 17 Kasım’daki seçimi ise mevcut başkan Kamil Özcan’ın listesi kazandı. Kulislerde, Özcan’ın “bakanlığa rağmen” seçimi kazandığı belirtiliyor. “Şimdi ne olacak?” sorusu gündeme getiriliyor.