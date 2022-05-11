Bakanlığın suç duyurusuna Ümit Özdağ'dan sert yanıt
İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı'nın, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunduğu açıklandı. Özdağ, suç duyurusundan sonra sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
İçişleri Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü ile Göç İdaresi Başkanlığı'nın suç duyurusu dilekçeleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'na ulaştı.
Özdağ'ın sosyal medya hesabında yaptığı açıklamaların yanı sıra yazılı ve görsel medyaya yansıyan değerlendirmelerine yer verilen dilekçelerde, sığınmacılar üzerinden toplumsal barış ve huzurun hedef alındığı belirtildi.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN CEVAP VERDİ
Ümit Özdağ, suç duyurusundan sonra sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. "Türk vatanını ve Türk Milleti'nin hakkını savunmakla suçlayabilir ve dahi mahkum edebilirsiniz. Buna rağmen örtülü istilaya direneceğiz" diyen Özdağ, "Ama siz bağımsız yargı önünde vatana ihanetten yargılanacaksınız! Türk Milleti'nin vicdanında ise çoktan mahkum oldunuz" dedi.
Türk vatanını ve Türk Milleti'nin hakkını savunmakla suçlayabilir ve dahi mahkum edebilirsiniz. Buna rağmen örtülü istilaya direneceğiz.— Ümit Özdağ (@umitozdag) May 11, 2022
Ama siz bağımsız yargı önünde vatana ihanetten yargılanacaksınız!
Türk Milleti'nin vicdanında ise çoktan mahkum oldunuzhttps://t.co/T1igKjkXgz
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