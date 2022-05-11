Son Dakika: Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 16:15

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sığınmacıların geri gönderilmesi ile ilgili açıklamaları son dönemde dikkat çemişti. Özdağ ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında geçen günlerde 'gerginlik' yaşanmıştı. Sığınmacı tartışması siyasetin ana gündemlerinden birisi olurken Özdağ ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü ile Göç İdaresi Başkanlığının suç duyurusu dilekçeleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosuna ulaştı.

Özdağ'ın sosyal medya hesabında yaptığı açıklamaların yanı sıra yazılı ve görsel medyaya yansıyan değerlendirmelerine yer verilen dilekçelerde, sığınmacılar üzerinden toplumsal barış ve huzurun hedef alındığı belirtildi.

DAVA AÇILMASI TALEBİNDE BULUNULDU

Ümit Özdağ'ın açıklamalarının basın ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı savunulan dilekçelerde, "Söz konusu açıklamaların, halkı yabancılara karşı kin ve tahrike yönlendirdiği, demokratik toplum gerekleriyle bağdaşmayan, kamu barışını, kamu düzenini ve kamu güvenliğini tehlikeye düşürecek mahiyette olduğu açıktır." değerlendirmesine yer verildi.

Dilekçelerde, Ümit Özdağ hakkında, savcılık makamınca resen tespit edilecek suçlardan dava açılması talebinde bulunuldu.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber canlı yayınında Ümit Özdağ'a yönelik, "Adam yerine koymam, haysiyetsiz adam. Bu adam hayvandan aşağı bir adamdır. Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir" ifadelerini kullanmıştı.

Özdağ, Soylu'nun açıklamasına verdiği yanıtta "Ben yarın İçişleri Bakanlığı’nın önüne gideceğim. Tek başıma ve silahsız. Süleyman, zerre kadar erkeklik onurun varsa beni kapının önünde bekle. O zaman göreceğiz kim operasyon çocuğu, kim Soros’un çocuğu. Saat 11.00’de. Erkeksen orada bekle” demişti.

Soylu'yla yaşadığı gerilimin ardından İçişleri Bakanlığı'nın önüne geleceğini duyuran Özdağ, İçişleri Bakanlığı'na yürümek istemiş, ancak 100 metre kala polis engeline takılmıştı.