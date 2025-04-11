Bakanlık 70 ürünü ifşa etti! Hile yapılmayan ürün kalmamış: Yağ, peynir, baharat, yoğurt, salam, sosis...
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıda ürünlerine ilişkin yeni listesini yayımladı. Yayımlanan yeni ifşa listesinde onlarca firma ve 70 ayrı ürün yer aldı. Son denetimlerde insan sağlığını tehlikeye atan yağ, peynir, baharat, yoğurt ve şarküteri ürünlerinde ciddi hileler tespit edildi. İşte ayrıntılar...
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği denetimlerinde ortaya çıkan taklit ve tağşiş ürünlerle ilgili listesini güncellemeye devam ediyor.
Yapılan son kontrollerde, insan sağlığını tehdit edecek şekilde hileli üretim yapılan birçok ürüne rastlandı.
Yağ, baharat, yoğurt, pekmez, peynir ve şarküteri ürünlerinde ciddi usulsüzlükler tespit edilerek kamuoyuyla paylaşıldı.
Son testlerde; bazı köfte ürünlerinde dil ve baş eti, kıymalarda ise tek tırnaklı hayvan eti kullanıldığı belirlendi. Ayrıca, bazı baharatlarda gıdalarda kullanımı yasak olan boyaların yer aldığı tespit edildi.
Bunun yanı sıra, peynir ve zeytinyağı gibi temel gıdalarda da çeşitli hilelere başvurulduğu ortaya çıktı.
HEPSİ İFŞA OLDU
İşte insan sağlığına zarar verebilecek şekilde üretilmiş, taklit ve tağşiş yapılan gıdaların güncel listesi...
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