MSB paylaştı: Geçmişten bugüne Anıtkabir fotoğrafları

MSB paylaştı: Geçmişten bugüne Anıtkabir fotoğrafları

Milli Savunma Bakanlığı, Anıtkabir'in dört farklı tarihte havadan çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

İHA
10 Kasım 2024 Pazar, 18:10
MSB paylaştı: Geçmişten bugüne Anıtkabir fotoğrafları

Milli Savunma Bakanlığı, Harita Genel Müdürlüğü arşivinden Anıtkabir'in 1945 yılından bugüne kadar dört farklı tarihte havadan çekilmiş fotoğrafını yayımladı. 

MSB paylaştı: Geçmişten bugüne Anıtkabir fotoğrafları

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

MSB paylaştı: Geçmişten bugüne Anıtkabir fotoğrafları

"Harita Genel Müdürlüğümüzün arşivinden Anıtkabir'in 1945, 1952, 1976 ve 2024 yıllarında havadan çekilmiş tarihi fotoğrafları...

MSB paylaştı: Geçmişten bugüne Anıtkabir fotoğrafları

...Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."

MSB paylaştı: Geçmişten bugüne Anıtkabir fotoğrafları

Anıtkabir / Ankara 2024.

En Çok Okunan Haberler