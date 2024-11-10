Yurttaşlar Anıtkabir'e akın etti: O'nu kalbimizden silemezler

Yayınlanma: 10.11.2024 - 15:53

Güncelleme: 10.11.2024 - 15:53

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, bedenen aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümünde törenlerle anıldı. Saat 09.05’te Ata’ları için saygı duruşunda bulunan yurttaşlar, gözyaşlarını tutamadı. Devlet erkanı Anıtkabir’deki resmi törende Atatürk’ün huzuruna çıktı.

Törenin bitimiyle Anıtkabir, yurttaşların ziyaretine açıldı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen genciyle yaşlısıyla binlerce yurttaş, Anıtkabir’e akın etti. Anıtkabir’e akın eden yurttaşlardan iktidara da tepki ve isyan vardı.

Cumhuriyet’e konuşan Aydagül Başkaya, “Atamız için geldik. Bütün kadınlar olarak verdikleri hakların bilincinde olup, sahip çıkmamız lazım. Hele ki bugünlerde. Nur içinde yatsın” dedi.

"HER ŞEYİ DÜŞÜNMÜŞ BİR DAHİ"

Hülya Kızıldağ da “İyi ki devrimler yapmış. Kadınlara hak vermiş. Devrimlerine sonuna kadar bağlıyız. Gurur duyuyoruz. Çocuklarımı okutuyorum. Atatürkçü yetiştirdim çok şükür. Ama şu gelinen noktada çok üzgünüm. Kelimeler düğümleniyor” ifadelerini kullandı. Atatürk’ün kısa zamanda büyük işler yaptığını söyleyen Kızıldağ, “Üzülüyorum. Hiçbir şeyini devam ettiremedik. Yolunda gitmiyor hiçbir şey. Yaşamamış, vatan demiş. Tek işi olarak göğüs germiş. Yıkık bir enkaz aldığı ülkeyi cumhuriyet yapmış. Her şeyi düşünmüş bir dahi. Olağanüstü bir varlık. Tüm dünyanın kabul ettiği ve hiç kimsenin sahip olmadığı bir lidere sahibiz” diye konuştu.

"KALBİMİZDEN SİLEMEZLER"

19 yaşındaki Yağmur Kaya ise “Atatürk’ü kaybetmiş olsak da bunun hüznüyle yaşıyoruz. Onun fikirleriyle, düşünceleriyle açtığı yolda her zaman ilerleyeceğimize söz veriyoruz. Atamızı çok özlüyoruz” dedi. 21 yaşındaki İkra İlmen de “Atatürk’ü çok özlüyoruz. Çünkü bu ülke için yaptıklarını asla unutmayacağız. Keşke burada olsaydı daha güzel şeyler olacağına inanıyoruz. Onu çok seviyoruz” ifadelerini kullandı. Mert Can Tanrıverdi ise “Eserlerini, ilke ve devrimlerini yok etmeye çalışsalar da bakın yok edemiyorlar. Akın akın ona koşuyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar bizim liderimiz, başkomutanımız Atütürk. Onu kalbimizden silemezler. Bu ülke laiktir, laik kalacak” dedi.