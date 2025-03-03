Bakanlık denize sıfır alanın sit derecesini düşürdü

Yayınlanma: 03.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 03.03.2025 - 04:00

2017 yılında 1. derece doğal sit alanı statüsünü 2. dereceye denk gelen “nitelikli doğal koruma alanı”na indiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, dün de Resmi Gazete’de yayımladığı kararla alanı 3. derece doğal sit alanına düşürdü.

‘BİRİLERİNE PEŞKEŞ ÇEKİLECEK’

Çeşme Turizm Projesi’nin Danıştay tarafından iptal edilmesinin ardında hukukun arkasından dolanılmaya çalışıldığını anlatan çevre avukatı Arif Ali Cangı, “Kılıf hazırlamak için yapılan bir girişim. Birilerine peşkeş çekilecektir. Çeşme Turizm Bölgesi’nin genişlemesine ilişkin kararın Danıştay tarafından iptal edilmesinden sonra yapılan bir değişiklik. Parça parça Çeşme yarımadasının ‘turizm’ adı altında yağmalanmasına, doğanın tahribatına yol açan bir süreç işliyor” dedi.