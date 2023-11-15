Bakanlık düğmeye bastı: Dilan Polat'ın ardından 600 fenomene inceleme kararı

Dilan-Engin Polat’la ilgili “kara para aklama” soruşturmasından sonra diğer sosyal medya fenomenleri de mercek altına alındı. Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medyada içerik üreten 600 fenomeni kapsamlı şekilde araştıracağı öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.11.2023 - 12:04
Bakanlık düğmeye bastı: Dilan Polat'ın ardından 600 fenomene inceleme kararı
Abone Ol google-news

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımları ve lüks hayata dair gönderileri içerikleri inceleyeceği öğrenildi. 

Buna bağlı olarak da içerik üreticilerinden bilgi alacağı belirtildi.

600 FENOMENE İNCELEME KARARI

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak'ın aktardığına göre; Dilan-Engin Polat çifti hakkında "kara para aklama" soruşturması başlatılmasının ardından, Türkiye'deki diğer sosyal medya fenomenleri de dikkatle incelenecek.

BAKANLIK DÜĞMEYE BASTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sosyal medya fenomenlerinin paylaşımlarını ve şaşalı yaşam tarzlarını incelemeye başlıyor.

Bu çerçevede yaklaşık 600 sosyal medya fenomeninin ayrıntılı bir şekilde inceleneceği öğrenildi. Bakanlık yetkilileri, yasa dışı durumlarla karşı karşı kalırsa, bu durumu ilgilenen kurum ve birimlere aktaracak.

Diğer taraftan, Ticaret Bakanlığı da online şekilde satılan ürünlerin daha dikkatli bir şekilde denetlenmesi suretiyle harekete geçti ve e-Ticarette Ürün Güvenliği Projesi’ni açıkladı. 

Bu projenin taslağına göre, internet ve telefon gibi araçlarla satışa çıkan ürünlerin, şikayet gelmesi halinde veya kendi inisiyatifleriyle inceleneceği belirtildi.


Dilan Polat Engin Polat

İlgili Haberler

İkinci tutuklama kararını duyan Dilan Polat'ın Engin Polat'a tepkisi gündem oldu

İkinci tutuklama kararını duyan Dilan Polat'ın Engin Polat'a tepkisi gündem oldu
Lüks hayatı sonrası gözler ona çevrilmişti: Fenomen Rabia Toprak sessizliğini bozdu

Lüks hayatı sonrası gözler ona çevrilmişti: Fenomen Rabia Toprak sessizliğini bozdu
Altın dolu havuz keyfi dikkat çekmişti... Dilan Polat'ın fenomen arkadaşı Nevra Bilem'e dolandırıcılık suçlaması

Altın dolu havuz keyfi dikkat çekmişti... Dilan Polat'ın fenomen arkadaşı Nevra Bilem'e dolandırıcılık suçlaması

En Çok Okunan Haberler