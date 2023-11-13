Lüks hayatı sonrası gözler ona çevrilmişti: Fenomen Rabia Toprak sessizliğini bozdu
3 sene önce yayımladığı yemek tarifleriyle fenomen olduktan sonra lüks bir hayat yaşamaya başlayan Rabia Toprak'ın çok sayıda evi, iş yeri ve arabaları olduğu iddia edildi. Hakkındaki iddiaları yalanlayan Toprak, avukatı aracılığıyla yasal yollara başvuracağını açıkladı.
Engin ve Dilan Polat operasyonundan sonra gözler lüks hayatlarını Instagram hesaplarından yayınlayan fenomenlere geldi.
Şulemsi,
Tayyar-Özlem Öz ve Şuheda Kaya'nın ardından 2020 yılında paylaştığı yemek
videolarıyla ünlendikten sonra değişen hayatıyla Rabia Toprak gündem oldu.
Çok sayıda evi ve iş yeri olduğu ileri sürülen Toprak,
yaptığı açıklamayla söylentileri yalanlayarak dava açacağını söyledi.
"PAYLAŞIMLARIMI İZNİM OLMADAN YAYINLAYANLARDAN ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM"
Toprak'ın 2021 yılında Dubai'ye gidip geldikten sonra tekstil atölyesi kurduğu, çok sayıda ofis, araba ve evi olduğu ileri sürüldü.
Polat operasyonunun ardından Instagram hesabından bazı paylaşımlarını sildiği de iddia edilen Toprak sessizliğini bozdu.
Hakkındaki iddialarla ilgili dava açacağını belirten fenomen
"Sevgili takipçilerim, sosyal medya hesaplarım üzerinden yapmış olduğum
paylaşımların kişisel verilerimi içermesi sebebiyle bu paylaşımların iznim
olmadan üçüncü şahıslar tarafından paylaşılması Türk Ceza Kanunu 136. maddesi
kapsamında Kişisel Verileri Başkasına Verme, Yayma ve ya Ele Geçirme suçunu oluşturmaktadır.
Öte yandan sosyal medya hesaplarım üzerinden yapmış olduğum paylaşımların
altına yazılmış olan hakaret içerikli yorumlar da Türk Ceza Kanunu 125. maddesi
kapsamında hakaret suçunu oluşturmaktadır. Söz konusu suçları işleyen şahıslara
karşı avukatım aracılığı ile suç duyurusunda bulunulacaktır" dedi.
Rabia Toprak Umre'ye gittiği ve estetik yaptırdığı iddiası için de "Umre'ye gitmedim. Tüp mide operasyonu dışında da bir işlem yaptırmadım" diyerek yalanladı.
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