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Bakanlık duyurdu... 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 341 gözaltı

Bakanlık duyurdu... 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 341 gözaltı

23.06.2026 14:01:00
Güncellenme:
AA
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Bakanlık duyurdu... 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 341 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu madde bulunduranlara yönelik 5 ilde düzenlenen operasyonlarda 341 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
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Bakanlığın açıklamasında, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde uyuşturucu madde bulunduranlara yönelik Antalya, Aydın, Diyarbakır, Isparta ve Kayseri'de operasyonların yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, 146 asayiş timi, 8 komando timi, 634 jandarma personeli ve 13 özel eğitimli narkotik arama köpeğinin katıldığı operasyonlarda 341 şüphelinin yakalandığı, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok sayıda ruhsatsız tabanca, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazinin ele geçirildiği kaydedildi.

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