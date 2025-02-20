Bakanlık duyurdu: 5G için kritik gelişme

Yayınlanma: 20.02.2025 - 21:05

Güncelleme: 20.02.2025 - 21:05

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesanı üzerinden yaptığı açıklama ile 5G teknolojisinin Türkiye’de bugün itibari ile ilk olarak stadyumlarda vatandaşlar tarafından deneyimleneceğini belirtti.

Sayan açıklamasında şunları ifade etti:

"Bakanlığımız ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun ortak çalışmaları sonucunda; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor futbol kulüplerimizin stadyumlarında vatandaşlarımız, 5G teknolojilerini deneyimleme fırsatı bulacak.

Operatörlerimiz Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone’a, 5G altyapılarını kurmaları için gerekli izinleri verdik. Bugün, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta oynanacak olan Galatasaray-AZ Alkmaar maçında, vatandaşlarımız internete 5G ile bağlanacak. Hayırlı olsun."