İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı!
İstanbul Boğazı gemi trafiği, 'Transocean Barents' isimli sondaj gemisinin geçiş planlaması nedeniyle çift yönlü askıya alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nden alınan bilgiye göre; İstanbul Boğazı'nın gemi trafiği saat 06:50 itibariyle 'Transocean Barents' adlı sondaj gemisinin geçiş planlaması nedeniyle çift yönlü askıya alındı.
Etiketler: #gemi trafiği #İstanbul Boğazı #Sondaj gemisi #İstanbul
En Çok Okunan Haberler
-
- 9 sayfalık not bırakmışlar
- İzmir’de 13 yaşındaki çocuk AIDS nedeniyle öldü
- 'Üs bölgesi' kamera görüntüleri ortaya çıktı
- Ayşe’yi siz öldürdünüz!
- Mansur Yavaş'tan ilk açıklama!
- 'Erdoğan dönemi artık kapandı'
- AKP’li üyeler bütçe oturumunu terk etti
- Mansur Yavaş'tan jet yanıt!
- Bahçeli'nin videosu neye işaret ediyor?
- MHP’den ‘Atatürk’ açıklaması: ‘Bizleri memnun etti’