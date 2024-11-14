İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı!

İstanbul Boğazı gemi trafiği, 'Transocean Barents' isimli sondaj gemisinin geçiş planlaması nedeniyle çift yönlü askıya alındı.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı!
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DHA
Yayınlanma: 14.11.2024 - 08:50

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nden alınan bilgiye göre; İstanbul Boğazı'nın gemi trafiği saat 06:50 itibariyle 'Transocean Barents' adlı sondaj gemisinin geçiş planlaması nedeniyle çift yönlü askıya alındı.


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