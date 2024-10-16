Gemi trafiği askıya alınmıştı: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sis nedeniyle gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı İstanbul Boğazı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüşün düzelmesi üzerine kuzey-güney yönlü olarak açıldı” denildi.
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