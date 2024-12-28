Bakanlık goril yavrusunun son durumunu paylaştı
Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Havalimanı’nda yakalanan goril yavrusunun fotoğrafını paylaştı ve durumunun iyi olduğu açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ticaret Bakanlığı Gümrük Ekipleri’nin İstanbul Havalimanı’nda yakaladığı nesli tükenmekte olan goril yavrusunun durumu hakkında yeni bir açıklama yapıldı.
Bakanlık, goril yavrusunun son durumunu gösteren fotoğrafına da yer vererek, “Arkadaşlar merak etmeyin ben iyiyim" paylaşımında bulundu.
"Arkadaşlar merak etmeyin, ben iyiyim ??"— T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) December 28, 2024
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Etiketler: #açıklama #goril #İstanbul Havalimanı
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