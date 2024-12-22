Bakanlıktan İstanbul'da yakalanan goril yavrusunun sağlık durumuna ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusunun sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan İstanbul'da yakalanan goril yavrusunun sağlık durumuna ilişkin açıklama
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AA
Yayınlanma: 22.12.2024 - 21:21

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Havalimanı'nda Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin yaptığı kontrolde evrakları olmadan, Türkiye'den transit geçirilmeye çalışılan goril yavrusuna el konulduğu anımsatıldı.

Açıklamada, Milli Parklar personelince rehabilitasyon ve bakımları yapılan goril yavrusunun, sağlık durumunun iyiye gittiği ve gözlem altında tutulmaya devam edileceği belirtildi.



Etiketler: #goril #Gümrük Muhafaza #HAValimanı

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