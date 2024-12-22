Bakanlıktan İstanbul'da yakalanan goril yavrusunun sağlık durumuna ilişkin açıklama
Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusunun sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Havalimanı'nda Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin yaptığı kontrolde evrakları olmadan, Türkiye'den transit geçirilmeye çalışılan goril yavrusuna el konulduğu anımsatıldı.
Açıklamada, Milli Parklar personelince rehabilitasyon ve bakımları yapılan goril yavrusunun, sağlık durumunun iyiye gittiği ve gözlem altında tutulmaya devam edileceği belirtildi.
Ufaklığın durumu şu an iyi...— T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) December 22, 2024
??İstanbul Havalimanı'nda Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin yaptığı kontrolde evrakları olmadan ülkemizden transit geçirilmeye çalışılan goril yavrusuna el konulmuştur.@milliparklar personelimiz tarafından rehabilitasyon ve bakımları… pic.twitter.com/D36eSRVJuy
Etiketler: #goril #Gümrük Muhafaza #HAValimanı
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