Bakanlıktan İstanbul'da yakalanan goril yavrusunun sağlık durumuna ilişkin açıklama

Yayınlanma: 22.12.2024 - 21:21

Güncelleme: 22.12.2024 - 21:21

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Havalimanı'nda Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin yaptığı kontrolde evrakları olmadan, Türkiye'den transit geçirilmeye çalışılan goril yavrusuna el konulduğu anımsatıldı.

Açıklamada, Milli Parklar personelince rehabilitasyon ve bakımları yapılan goril yavrusunun, sağlık durumunun iyiye gittiği ve gözlem altında tutulmaya devam edileceği belirtildi.

Ufaklığın durumu şu an iyi...



??İstanbul Havalimanı'nda Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin yaptığı kontrolde evrakları olmadan ülkemizden transit geçirilmeye çalışılan goril yavrusuna el konulmuştur.@milliparklar personelimiz tarafından rehabilitasyon ve bakımları… pic.twitter.com/D36eSRVJuy — T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) December 22, 2024



