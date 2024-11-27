Bakanlık ifşa etti! Ünlü marka listede: Hamburgerden 'at eti' çıktı

Yayınlanma: 27.11.2024 - 09:37

Güncelleme: 27.11.2024 - 09:40

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla hile yapan firmaları takip etmeye ve her gün listeyi güncelleyerek paylaşmaya devam ediyor.

Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden bu tür firmaları duyuruyor. 26 Kasım'da yayımlanan yeni liste, gıda sektöründe yapılan sahteciliği bir kez daha gözler önüne serdi.

KAŞAR PEYNİRİNDE HİLE

Bir önceki listede yer alan "Aydil Gazioğlu" markalı kaşar peyniri, bu listede de yer almaya devam etti. Üründe yapılan hilede, kaşar peynirinin içinde bitkisel yağ ve nişasta tespit edildi. Bunun yanı sıra, "Karapınar" marka kaşar peynirinde de aynı tür hileler belirlendi.

TEREYAĞINDA SÜT DIŞI YAĞ TESPİTİ

Bir başka dikkat çeken ürün ise "Manyas Mim Süt" marka tereyağı oldu. Bu ürünün içinde süt harici yağlar bulunduğu tespit edilerek, hileli olduğu belirlendi.

ZEYTİNYAĞI YİNE LİSTEDE

Zeytinyağı, sahteciliğin en yaygın yapıldığı ürünlerden biri olarak bir kez daha listeye girdi. "Lux Ayvalık", "Ayvalık" ve "Ayvalık Tarım Ürünleri" markalarındaki zeytinyağlarında, aslında zeytinyağı yerine tohum yağı kullanıldığı ortaya çıktı.

HAMBURGERDE AT VE EŞEK ETİ

Gıda güvenliği açısından son derece tehlikeli bir gelişme, Mersin'deki "Caps Burger Bistro" adlı işletmenin hamburgerlerinde yaşandı. Yapılan incelemelerde, hamburger köftelerinin at ve eşek etinden yapıldığı belirlendi.

BİTKİSEL KARIŞIM YAĞINDA ZARARLI BOYA TESPİTİ

Ayrıca, "Samet Efe" markalı bitkisel karışım yağında da gıdalarda kullanılmasına izin verilmeyen zararlı bir boya tespit edildi.

İşte o liste...