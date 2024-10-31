CDC duyurdu: Hamburgerlerde ortaya çıkan koli basilinin sebebi belli oldu

ABD’de ünlü bir fast food markasının restoranlarında üretilen hamburgerlerde tespit edilen koli basili (E.Coli) bakterisi salgınına taze doğranmış soğanların neden olduğu belirlendi.

CDC duyurdu: Hamburgerlerde ortaya çıkan koli basilinin sebebi belli oldu
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DHA
Yayınlanma: 31.10.2024 - 10:31

McDonald's'ın Quarter Pounder hamburgerlerinde E. coli bakterisi tespit edildi. Bu durum, şirketin hisselerinde yüzde 7'lik bir düşüşe yol açtı.

Hamburgerlerde tespit edilen koli basili (E.Coli) bakterisi salgınına taze doğranmış soğanların neden olduğu belirlendi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülkenin 13 eyaletinde fast food markasının ürettiği hamburgerlerde koli basili bakterisi nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısının 90’a yükseldiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Kullanılan taze doğranmış soğanlar, bu salgının muhtemel kaynağıdır" denildi.

 

 


Etiketler: #CDC #hamburger

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