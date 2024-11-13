Bakanlıktan yeni ifşa! 'Hileli ürün' listesi güncellendi: İki ünlü markanın balları sahte çıktı!
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan yeni firmaları ifşa etti. Bakanlık tarafından hazırlanan liste güncellendi. Taklit ve tağşiş yapan firmaların açıkladığın listeye 12 Kasım'da iki yeni firma daha eklendi. Zincir marketlerde de satılan firmalara ait ballarda taklit ve tağşiş tespit edildi. İşte ayrıntılar...
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde sahtekarlık yapan markaların anlık olarak yurttaşlara açıklandığı guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet adresini erişime açtı.
Yurttaşlar, site içerisinde yer alan Gıda Kamuoyu Duyurusu sekmesi üzerinden iki farklı kategoriyle karşılaşıyor.
"Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ile "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlıkları altında söz konusu ürünler görülebiliyor.
Sitedeki bilgiler anlık olarak güncelleniyor. Söz konusu site ile, sofralarımızın vazgeçilmezi olan birçok ürünün, üreticiler tarafından taklit edildiği ve tağşiş edildiği ortaya çıktı.
LİSTE GÜNCELLENDİ
Son olarak, 12 Kasım tarihinde yeni liste açıklandı. İki ünlü markanın balları sahte çıktı.
Söz konusu listede Ankara merkezli iki ünlü bal firması yer aldı. Zincir marketler ve e-ticaret sitelerinde satılan "Abalı" ve "Balpetek" markalı ballarda taklit ve tağşiş yapıldığı belirlendi.
İşte listenin son hali:
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