Bakanlık listeyi güncelledi: 'Yöresel' zeytinyağının içinden çıkanlar pes dedirtti!

Yayınlanma: 11.03.2025 - 09:16

Güncelleme: 11.03.2025 - 09:17

Tarım ve Orman Bakanlığı, internet sitesinde 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ve 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesini yayımlamaya devam ediyor. Sitede zaman dilimi ve ürün grubu seçimi yapılabiliyor.

Bakanlığın listesinde en çok dikkat çeken başlıklardan biri de zeytinyağları. 'Doğal' ya da 'organik' diye satılan zeytinyağlarının çoğuna bitki tohumu karıştırıldığı görülüyor.

Gıda Bülteni'nin haberine göre 6 Mart 2025 tarihli tağşiş listesi, çok sayıda etiketsiz üründe hile yapıldığını ortaya koyuyor. Hile yapılan etiketsiz gıda ürünlerinin ilk sırasında ise zeytinyağları yer alıyor.

PAZARDA SATILIYOR

Listeye göre, Pazarcı Zeynel Ali Filiz, ‘Naturel Birinci Zeytinyağı’ diye sattığı “etiketsiz” ürüne, aspir, pamuk veya ayçiçek gibi başka tohum yağlarını eklemiş.

Yine Akçay pazar tezgahında ‘Natürel Birinci Zeytinyağı’ diye yağ satan Yaşar Oraklı da, etiketsiz ürüne, farklı tohum yağlarını karıştırmış.

Altınoluk pazarında ürün satan Muammer Boğazköy de, ‘Natürel Birinci Zeytinyağı’ diye sattığı ürüne, farklı tohum yağlarını eklemiş. Akçay Marina Çarşı'da ürün satan Ömer Taşdelen de, ‘Natürel Birinci Zeytinyağı’ diye halka karışım yağ satmış. Bakanlığın yayınladığı listede Edremit menşeli 8 zeytinyağı yer alıyor ve bu 8 zeytinyağının da tamamı etiketsiz ürünler.

MARKA LİSTESİ