Bakanlıktan 'okul üniforması' uyarısı: Toplatma kararı alındı!
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde mavi okul üniformasının zararlı kimyasallar içerdiğini belirterek uyarıda bulundu. Bakanlık, söz konusu ürünün toplatılmasına karar verdi.
Ticaret Bakanlığı'nın 7 Mart tarihli duyurusunda, mavi okul üniformasının zararlı kimyasallar içerdiği aktarıldı.
Bakanlık, çocukların kullanımı açısından güvenli olmayan okul üniformasının piyasaya arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildiğini aktardı.
Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yapılan açıklamada, ürünün insan sağlığına zarar verebilecek düzeyde kimyasal madde içerdiğine dikkat çekildi.
Etiketler: #güvensiz ürün #kimyasal madde #Ticaret Bakanlığı #üniforma
En Çok Okunan Haberler
-
- Konuşma kâğıdını yırttı: 'AK Parti'den CHP'ye geçtim!'
- Ece Gürel 'Cadılık eğitimi alıyordu' iddiası
- Bahçeli CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu aradı
- TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti
- Ece Gürel'in ön otopsi raporu belli oldu
- 'Katliam endişesi büyük kaygı yaratmaktadır'
- 'Birileri darbe girişimini...'
- Özel'in çağrısı üzerine provokatif sözler
- İstanbul'un 'en kötü zeminli' ilçelerini sıraladı
- 'Aleviler korku içinde, onları koruyacak bir devlet yok'