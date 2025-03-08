Bakanlıktan 'okul üniforması' uyarısı: Toplatma kararı alındı!

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde mavi okul üniformasının zararlı kimyasallar içerdiğini belirterek uyarıda bulundu. Bakanlık, söz konusu ürünün toplatılmasına karar verdi.

Bakanlıktan 'okul üniforması' uyarısı: Toplatma kararı alındı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 08.03.2025 - 16:01

Ticaret Bakanlığı'nın 7 Mart tarihli duyurusunda, mavi okul üniformasının zararlı kimyasallar içerdiği aktarıldı.

Bakanlık, çocukların kullanımı açısından güvenli olmayan okul üniformasının piyasaya arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildiğini aktardı.

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yapılan açıklamada, ürünün insan sağlığına zarar verebilecek düzeyde kimyasal madde içerdiğine dikkat çekildi.


Etiketler: #güvensiz ürün #kimyasal madde #Ticaret Bakanlığı #üniforma

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