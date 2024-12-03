Bakanlık marka marka ifşa etti: Sucuk, peynir, börek ve zeytinyağında sahtecilik...
Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini güncellemeye devam ediyor. Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş-taklit yapılan hamur işi, zeytinyağı, baharat ve şarküteri markaları ifşa edildi. İşte hileli markalar..
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla hile yapan firmaları takip etmeye ve her gün listeyi güncelleyerek paylaşmaya devam ediyor.
Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden bu tür firmaları duyuruyor. 3 Aralık'ta yayımlanan yeni liste, gıda sektöründe yapılan sahteciliği bir kez daha gözler önüne serdi.
Yeni listeye göre taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 781'e sağlığı tehlikeye düşüren ürün sayısı 168'e yükseldi.
LİSTEYE 20 YENİ ÜRÜN EKLENDİ
2 Aralık sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde toplam 10 marka taklit ve tağşiş yapılan gıdalarda ise toplam 10 marka bulunuyor.
Son testlerde bitkisel karışım yağında, sumakta, pul ve toz biberde gıdada kullanıma izin verilmeyen boya, gazlı içecek macun çikolata ve gazlı içecekte ilaç etken maddesine tespit edildi.
Zeytinyağında tohum yağı, mozzarella tam yağlı manda taze peynirde inek sütü, tereyağında yağ oranının düşük olması, Urfa Kebap harcında kanatlı et, kıymalı börek harcı ve dana sucukta ise sakatat tespit edildi.
İşte sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi:
Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesi:
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