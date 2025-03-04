Bakanlık o uygulamaya karşı çıkmıştı… Bakan Ersoy’un eşinden ‘destek’ geldi!

Yayınlanma: 04.03.2025 - 20:45

Güncelleme: 04.03.2025 - 20:45

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'deki yangın faciasındaki sorumluluğu nedeniyle eleştirilerin merkezinde olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy yine yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.

Bir sosyal medya hesabının "Kafelerde taksimetre uygulaması başlatıldı. İlk siparişten sonra yeni sipariş vermeyen müşterilere her yarım saatte bir kişi başı 50 TL ekstra ücret yazılacak" şeklindeki paylaşımını alıntılayan Pervin Ersoy, o paylaşıma şu notu düştü:

"Bu haber doğru ise çok isabetli karar olmuş. Bütün gün masa işgal edip gelen insana yer vermeyen saygısızlara iyi olur." Söz konusu paylaşım tepki aldı.

TİCARET BAKANLIĞI ‘MAĞDUR’ ETTİĞİ GEREKÇESİYLE KARŞI ÇIKMIŞTI

Söz konusu uygulama bazı illerde 2024 Aralık ayından uygulanmaya başlanmış, Ticaret Bakanlığı ise bazı restoran ve kafelerde müşterilere yönelik "harcama limiti" uygulandığına dair iddialar üzerine, bu durumun tüketici haklarına ve ticari etik kurallarına aykırı olduğunu açıklamıştı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu tür uygulamaların piyasa işleyişini olumsuz etkilediği ve tüketicilerin mağduriyetine neden olduğu vurgulandı. Denetim sürecinin başlatıldığı ve yasa dışı faaliyetlerin tespit edilmesi durumunda işletmelere ciddi yaptırımlar uygulanacağı bildirildi.

BAYRAMDA ÇALIŞANINA EL ÖPTÜRÜP, ‘HARÇLIK’ VERMİŞTİ

Pervin Ersoy'un yaklaşık 6 yıl önce Instagram’ından yaptığı paylaşım oldukça konuşulmuştu. Ersoy’un bayramda çalışanına elini öptürüp harçlık vererek poz vermesi gündem olmuştu.

‘POLİSE ŞEMSİYE VE ÇANTA TAŞITTI’ İDDİASI

Ersoy’un 2022 yılında ortaya çıkan bir görüntüsü de tartışmalara neden olmuştu. Kahramanmaraş’a ziyarette bulunan Pervin Ersoy’un polise çantasını ve şemsiyesini taşıttığı iddia edilmişti.

Ersoy, o tepkilere şu açıklamayı yapmıştı:

“Polisimize şemsiye taşıttı, çanta taşıttı’ gibi provokasyonlu cümlelerle hiçbir yere varamayacaksınız; çünkü biz o değiliz. Ayşe Hanım benim kardeşim gibi, en yakın arkadaşım gibidir. Sağanak yağmurda kendisine ve bana tuttuğu şemsiyenin sizi bu kadar rahatsız edeceğini inanın bizde hesaplayamadık…”