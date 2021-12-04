Bakanlık TÜİK'i işaret ediyor, TÜİK açıklamıyor
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) haziranda yayımlaması gereken 2020 ölüm verilerini hâlâ açıklamaması üzerine, bilgi edinme talebiyle İçişleri Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık, “Sorumluluk TÜİK’te” yanıtını verdi.
TÜİK, haziranda açıklaması gereken ölüm nedeni istatistiklerini hâlâ yayımlamadı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında TÜİK’in neden bu verileri paylaşmadığı sorulan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “O TÜİK’in sorunu” savunmasını yaptı. Covid-19 geçirenlerde hastalığın bıraktığı hasarlardan dolayı, gelecek üç yıl boyunca mevcut ölümlerin 3-4 katı kadar kayıp beklendiğini belirten Koca, “TÜİK açıkladığında en az iki hatta üç kat olduğunu göreceğiz. Covid-19’un yıkıcı etkisi basit değildi, çok büyüktü” ifadesini kullandı. İlgezdi, Koca ve TÜİK’in ölüm verilerini paylaşmaması üzerine bilgi edinme talebiyle İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü’ne başvurdu. Başvurusunda 2020’de illere ve aylara göre ölüm rakamlarını soran İlgezdi, “Talep ettiğiniz bilgiler TÜİK sorumluluğundadır. Bu nedenle ilgili kurumdan istenmesi gerekmektedir” yanıtını aldı.
‘TCK’YE GÖRE SUÇ’
İstatistiklerin açıklanmamasının Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 275. maddesinde ceza öngörüldüğünü aktaran İlgezdi, şunları kaydetti:
“TÜİK altı aydır görevini yapmadığı için biz bulaşıcı hastalıktan kaç kişinin öldüğü verisini Sağlık Bakanlığı’nın verisi ile karşılaştıramıyoruz. Ancak CHP’li 11 büyükşehir ve 10 il belediyesinden aldığımız oranlar durumun vahametini ortaya koyuyor. Ekim sonu itibarıyla 21 ilde bildirilen bulaşıcı hastalık kaynaklı ölüm sayısı Türkiye için bildirilen toplam koronavirüs kaynaklı ölüm sayısından 2 bin 291 fazla. Bu 21 ildeki ölüm hızı 81 ile uygulandığında Covid-19’dan ölenlerin sayısının 149 bin 315 kişi olabileceği tahmin ediliyor.”
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