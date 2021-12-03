Kapıdaki görüntülerin ardından sürpriz tepki: "Randevu vermeyip şova sebep olan TÜİK’i kutluyorum!!!"
Sabah yazarı Dilek Güngör, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) alınmaması üzerine kuruma tepki gösterdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) binasına alınmaması, iktidarın yayın organı Sabah'ın ekonomi yazarlarından Dilek Güngör'ün de tepkisine yol açtı.
Kılıçdaroğlu, TÜİK'in tartışmalı enflasyon rakamlarını açıklamasının hemen ardından, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile TÜİK’in kendisine randevu vermediğini ifade ederek, “Saat 11.00’de geliyorum, haberiniz olsun” duyurusunda bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, daha sonra TÜİK’e gitti. Ancak Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler kurum binasından içeri "randevuları olmadığı gerekçesiyle" alınmadı.
Sabah yazarı Dilek Güngör, bunun üzerine Twitter hesabından TÜİK'e tepki gösterdi.
Güngör, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na randevu vermeyerek kapıdaki şova sebep olan TÜİK’i kutluyorum!!!" ifadelerini kullandı.
İşte Güngör'ün paylaşımı:
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