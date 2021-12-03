Karamollaoğlu TÜİK'e ateş püskürdü: 'Vicdanınızın yüzde kaçını kullandınız!'
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine sert tepki gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı.
Tüketici fiyatları, kasım ayında aylık bazda yüzde 3,51 artarken, yıllık enflasyon yüzde 19,89'den yüzde 21,31'e yükseldi.
"VİCDANINIZIN YÜZDE KAÇINI KULLANDINIZ!"
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise TÜİK'in verilerini eleştirdi. Karamollaoğlu, "TÜİK bugün kendisine sorulan 'Saat kaç?' sorusuna; 'Siz kaç buyurursanız efendim' cevabını vermiştir" dedi.
Karamollaoğlu, yüzde 60'lara yaklaşan yıllık enflasyonu yüzde 21,31 olarak açıklayan TÜİK'e "Vicdanınızın yüzde kaçını kullandınız!" diye sordu.
TÜİK bugün kendisine sorulan “Saat kaç?” sorusuna; “Siz kaç buyurursanız efendim.” cevabını vermiştir.— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) December 3, 2021
Gerçekte %60'lara yaklaşan yıllık enflasyonu %21,31 olarak açıklarken vicdanınızın yüzde kaçını kullandınız!
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