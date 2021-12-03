TÜİK'in kapılarını Kılıçdaroğlu'na açmamasına sert tepki: 'Kapılarına kilit vurdu!'

03 Aralık 2021 Cuma, 13:33

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı ile görüşmek istedi, ancak randevunun verilmemesi üzerine kurmayları ile birlikte TÜİK Başkanlığı’na gitti. TÜİK, yönetimi buna rağmen kapıları açmadı.

CHP yöneticileri ve milletvekilleri ile sanatçılar ve gazeteciler, yaşananlara tepki gösterdi.

Yapılan açıklamalar şöyle:

"BİLGİ EDİNMEK HAKKIMIZ"

Kılıçdaroğlu ile birlikte TÜİK’e giden heyette yer alan CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, “TÜİK enflasyonu yüzde 21, halkın enflasyonu ise çok daha yüksek! Üstelik milyonlarca işçinin, memurun, emeklinin geliri TÜİK enflasyonuna göre belirlenecek! Halkın haklarını korumak görevimiz, bilgi edinmek hakkımız. Kapılarını halka kapatan yoksulluk düzenini değiştireceğiz!" dedi.

"TÜİK'İN GÖREVİ MİLLETE YALAN SÖYLEMEK DEĞİLDİR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “TÜİK korkudan kapılarını kapatmış! Bu korku sadece TÜİK'in değil; TÜİK'e emir veren Baş Ekonomist'in de korkusudur. Milletin vergisiyle finanse edilen TÜİK'in görevi millete talimatla yalan söylemek değildir!” paylaşımını yaptı.

"BU DEVRAN DÖNECEK"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu devran dönecek. İşçinin, memurun, emeklinin hakkını kalem oynatarak gasp edenler millete hesap verecek” dedi.

"UNUTMAYIN Kİ ASLOLAN MİLLETTİR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, “Varsın Tayyip Erdoğan’ın yalan ve aldatmaca kurumu olan TÜİK’in kapıları milletvekilleri ve ana muhalefete açılmasın… Yarın Mersin’de yüz binlerin gönül kapısı Genel Başkanımız bekliyor olacak. Unutmayın ki aslolan millettir” mesajını verdi.

"MEMLEKETİNE İHANETTİ, HESABI SORULUR"

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer’in paylaşımı ise şöyle:

“TÜİK Başkanı Meclis'te yüzümüze baka baka açıklanan verilerde 'ricaların' etkili olduğunu söylemişti. Saray'ın ricası ile veri açıklayanlar, yine Saray'ın talimatıyla Ana Muhalefet liderine randevu vermiyor. Devlet memurluğu değil, parti elemanlığı yapanları kenara yazıyoruz. TÜİK'teki Saray elemanları bu halkın ödediği vergilerden aylık alıyor, ancak açıkladıkları uydurma verilerle halkın enflasyona ezilmesine ve yoksullaşmasına neden oluyorlar. Lâmı cimi yok, bunun adı halka ve memleketine ihanettir. Hesabı da sorulur”

"TÜİK'E ALMAKTAN KORKTULAR"

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'nu TÜİK'e almaktan korktular! Bu tablo Türkiye'nin nereye geldiğini anlatıyor! Bu veriler 84 milyonu ilgilendirmektedir. TÜİK rakamları küçülterek paylaşıyor. Memurun, işçinin, emeklinin maaş artışını azaltıyor. TÜİK, Saray kurumu haline döndü!” açıklamasını yaptı.

"REZALET"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ise "Türkiye tarihinde bir ilk! Bu ülkenin ana muhalefet partisi lideri Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK’e alınmıyor! TÜİK kapılarına kilit vurdu! Rezalet!” tepkisini paylaştı.

"SÜRGÜLÜ DEMİR KAPILARI BİLE KAPATMIŞ"

Ekonomi yazarı Uğur Gürses, “Ülkenin muhalefet lideri TÜİK kapısında veri sorguluyor, kendine ekonomi kanalı diyen kurumlar yayında mı? TÜİK daha önce kapalı tutmadığı sürgülü demir kapıları bile kapatmış. Merkez Bankası başkanının yaptığını yapabilirlerdi. Böyle yaparak daha iyi yaptıklarını mı sanıyorlar? Enflasyonu açıkladıkları gün hem de...” paylaşımını yaptı.

"TÜM HALKA KAPALI"

Tiyatro oyuncusu Orhan Aydın ise “Kurumlar devletin değil AKP’nin kurumları olunca, demir kapılar yalnız siyasilere değil tüm halka kapalı” dedi.

"TÜİK… TAYYİP ERDOĞAN'I ÜZMEYEN İSTATİSTİK KURUMU"

Gazeteci Barış Yarkadaş, "TÜİK… Tayyip Erdoğan’ı Üzmeyen İstatistik Kurumu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na kapılarını açmayan TÜİK, denetlenmekten kaçmakta ve açıkladığı sözde istatistiklerin doğruluğuna kendilerinin de inanmadığını göstermiştir. Demokrasi aynı zamanda bir denetim rejimidir” değerlendirmesini yaptı.