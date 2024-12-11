Türkiye'deki antep fıstığı 'zehir' saçıyor: Bulgaristan da geri gönderdi!

Yayınlanma: 11.12.2024 - 11:33

Güncelleme: 11.12.2024 - 11:34

Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) Türkiye’den Avrupa’ya giden antep fıstıklarında, ‘en zehirli’ tür Aflatoksin B1 tespit edildiğini duyurdu.

Son dönemde gündeme gelen 'pestisit' haberleri üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı açıklama yapmıştı.

BAKANLIK BÖYLE SAVUNMUŞTU

Bakanlık, Avrupa sınırından ‘zehirli madde’ denerek geri gönderilen gıdaların yüzde 100 kontrol edildiğini, mevzuata uygun olmayan ürünlerin imha edildiğini savunmuştu.

BULGARİSTAN DA İADE ETTİ

Diken'in haberine göre; bakanlığın açıklamasından sonra bildirimler devam ediyor.

Avrupa Komisyonu’nun gıdayla ilgili bildirimlerin yapıldığı veri tabanı RASFF’nin duyurduğuna göre Bulgaristan, sınır kontrolünde Türkiye’den gelen antep fıstıklarında Aflatoksin B1 tespit etti.

İzin verilen limit 8 mg/kg – ppm. Analiz sonuçlarında tespit edilen miktarsa 25.6+/-7.7 mg/kg – ppm. Yani 3,2 katı.

Toplam Aflaktosin için izin verilen limit 10.0 mg/kg – ppm. Analiz sonuçlarındaysa çıkan sonuç 28.7+/-7.8 mg/kg – ppm. Yaklaşık üç katı.

Son olarak Bulgaristan da ‘tehlikeli’ koduyla antep fıstıklarını geri gönderdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı sitesinde şu tanım yer alıyor:

“Aflatoksinler, kuvvetli zehir ve kanserojen maddelerdir. En zehir etkili olanı hem kanser hem de gen yapısını değiştirebilen Aflatoksin B1’dir.”

Bakanlık sitesinden ayrıca, ‘tüketicilerin korunması için ithalat, ihracat ve rutin kontroller esnasında numuneler alındığını ve bakanlığa bağlı laboratuvarlarda analiz edildiğini’ belirtiyor: “Zararlı olabilecek miktarda aflatoksin içeren gıda ve yemler tüketime sunulmaz.”