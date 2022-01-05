Bakanlıklara ‘zincir ve asma kilit alın’ talimatı
Kılıçdaroğlu’nun ziyaret etmek istediği TÜİK’e alınmaması, ardından Milli Eğitim Bakanlığı’na girmemesi için kapıların zincirlenmesi, yalnızca yerli değil, yabancı medyanın ve siyasi çevrelerin de ilgi odağı oldu. Bu iki olay henüz gündemdeyken bakanlıklara zincir ve asma kilit almaları yönünde talimat gitti.
Ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu, 15 Ekim 2021’de ilk olarak Merkez Bankası’na gitti ve Başkan Şahap Kavcıoğlu ile 1.5 saat görüştü. TÜİK’in kasım ayı enflasyon oranlarını açıkladığı gün de kurumu ziyaret etmek istedi. Randevu isteği reddedilen Kılıçdaroğlu, kurumun binasına gittiyse de içeri alınmadı.
CHP Genel Başkanı, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının açıklanmasının ardından birçok kişinin “yüksek puan almasına karşın mülakat puanı gerekçe gösterilerek” elenmesi üzerine, bu kez de Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den randevu talep etti. Ne var ki ondan da yanıt alamadı. Bunun üzerine bakanlığa giden Kılıçdaroğlu içeri alınmadığı gibi, demir kapılar kapatılarak zincir ve asma kilit takıldı.
TALİMAT GİTTİ
TÜİK ve Milli Eğitim Bakanlığı’na Kılıçdaroğlu’nun alınmaması ve kapılara kilit vurulması sonrası bakanlıklarda tedirginlik başladı. Kılıçdaroğlu’nun diğer bakanlıkları ve kurumları ziyaret etmek istemesi karşısında nasıl önlem alacakları tartışılırken bakanlıkların ilgili birimlerine asma kilit ve zincir alınması yönünde talimat verildi.
REKTÖRLER TEDİRGİN
Kılıçdaroğlu’nun ziyaretlerine zincirli-asma kilitli önlemler, rektörleri de tedirgin etti. Adını açıklamayan bir rektör, “Randevu ve ziyaretler sonrası rahatsız olduk. Acaba kampus ve rektörlüğe gelmek isterse randevu verecek miyiz vermeyecek miyiz diye düşünüyoruz” dedi.
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