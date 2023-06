Tarım ve Orman Bakanlığı'nın numune yazısı tartışma yarattı: Hilenin önü açıldı

Yayınlanma: 25.06.2023 - 03:00

Tarım ve Orman Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Arap tarafından imzalanan ve 81 İl müdürlüğüne gönderilen 6 Haziran tarihli üst yazıda; pide, lahmacun, börek, mantı ve benzeri ürünlerin harçlarına yapılan histolojik muayene ve kanatlı eti aranması programı kapsamında numunenin alınmaması kararı tepkilerin hedefinde.

Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan, Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş, “Daha önce mantı, pide, lahmacun gibi denetimlerle ilgili büyükbaş ve küçük baş hayvan eti haricindeki tüm etler sakıncalıdır ve kullanılamaz deniyordu. Kurum yıllarca gıda teröristleriyle mücadele ederken şimdi yayımladığı yazıda, ‘Alacağınız numunede sadece domuz ve tek tırnaklı hayvanların etinin olup olmadığına bakacaksınız, diğerlerine bakmayacaksınız’ diyor. Oysa o denetimlerde kedi, köpek, atık tavuk etlerine rastlanıyor” dedi.

Kararın siyasi olduğunu belirten Durmuş, “Ette ve sütte dışa bağımlı hale geldik. Yükselen fiyatlar karşısında siyasal iktidar ciddi sıkıntıda. Bu nedenle iktidar tüccarların et kullanımı için ‘Serbestlik tanıyalım, yeter ki piyasaya ürün üretsinler’ anlayışında. Burada toplumun sağlığı hiçe sayılıyor. Bozulmuş et ürünlerinin kullanılması toplu gıda zehirlenmelerine yol açar. Kaçakcılık yasal hale gelecek” ifadelerini kullandı. Durmuş ayrıca sendika olarak yarın suç duyurusunda bulunacaklarını vurguladı.

Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak ise “Bu yazı ile hilenin önü açılmıştır desek çok da yanlış olmaz. Gıda enflasyonun önüne geçilemediği, halkın alım gücünün her gün azaldığı ülkemizde ne yazık ki gıda güvenliğinden söz etmek pek de mümkün değil. Her ne kadar bakanlık ‘...Pide, lahmacun, börek vb ürünler et ürünleri kapsamında değil yemek kategorisinde yer alan ürünlerdir...’ dese de Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmış Et Karışımları ve Et Ürünleri Tebliği Madde 5’te ‘Bu tebliğ kapsamına girmeyen mantı, içli köfte, çiğ köfte, kadınbudu köfte, lahmacun, pide, kebap, pizza gibi yemek, hazır yemek tabildot yemek ve mezelerin üretiminde kullanılan çiğ et, kıyma, kanatlı kıyma ve et ürünleri bu tebliğe uygun olur’ diyor” diye konuştu.

‘YANLIŞ ANLAŞILDI’



Tarım ve Orman Bakanlığı, tartışmalara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “Henüz son ürün haline getirilmemiş ve hazırlanmasına sebze, kırmızı et, kanatlı eti, balık vb. bileşenler kullanılabilir pide, börek, lahmacun gibi ürünlerin harçlarından numune alınması zaman zaman yanlış değerlendirmelere sebep olmaktadır” denildi. Pide, lahmacun, börek gibi ürünlerin et ürünleri değil yemek kategorisinde yer aldığı belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da bir iç talimatın kamuoyunda yanlış anlaşıldığını savundu, “Bu zamana kadar ne yapıldıysa aynı şekilde devam edecek. Bunun dışında bir ürünün içerisindeki malzemelerin ‘Artık istediğiniz gibi bunu yapabilirsiniz’ şeklinde izin verilmesi veya buna izin verecek bir talimatın yayımlanması söz konusu bile değil” dedi.