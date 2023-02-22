Bakanlıktan 'hasar tespiti' kararı: '1 ay içinde...'
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; depremden etkilenen bölgelerde ilan edilen hasar tespit sonuçlarına, 1 ay içinde itiraz edilebileceğini, yeniden yapılan hasar tespitiyle sonuçların kesinleşeceğini açıkladı.
Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldı. Felakette 42 bini aşkın kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi evsiz kaldı.
Deprem bölgesinde enkaz kaldırma sürerken; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan hasar tespit çalışmalarına ilişkin yeni bir açıklama geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hasar tespit çalışmaları tüm dünya literatüründe yer aldığı gibi gözlemsel incelemeye dayalıdır. Bu incelemede binaların kolon, perde, kiriş gibi taşıyıcı olan ve bölme duvar, kaplama gibi taşıyıcı olmayan elemanlarında oluşan hasarlar belirlenmektedir. Binalar; hasarsız, az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olarak sınıflandırılmaktadır" denildi.
Hasarsız ve az hasarlı binaların kullanılabildiği belirtilen açıklamada şu sözlere yer verildi:
- "Orta hasarlı binaların detaylı deprem performanslarının değerlendirilmesi gerekmektedir. Ağır hasarlı ve acil yıkılacak binaların kesinlikle kullanılmaması ve kontrollü bir şekilde yıkımının gerçekleştirilmesi zorunludur. Binanızın hasar durumunu, e-Devlet ya da www.hasartespit.csb.gov.tr adresinden öğrenebilir, hasar tespit başvurularınızı bu adreslerden yapabilir veya afet bölgelerindeki mobil iletişim merkezlerine başvurabilirsiniz.
- Hasar tespit sonuçlarının mahalle muhtarlıklarında ilan edilmesinin ardından 1 aylık itiraz süresi bulunmaktadır. Bu süre içerisinde vatandaşlarımız, e-Devlet ve iletişim ofislerinden itiraz başvurularını yapabilecek olup yapılan itiraz başvuruları doğrultusunda yeniden hasar tespiti yapılarak sonuçlar kesinleşecektir."
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