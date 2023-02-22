Bakanlıktan 'hasar tespiti' kararı: '1 ay içinde...'

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 11:52

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 11:53

Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldı. Felakette 42 bini aşkın kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi evsiz kaldı.

Deprem bölgesinde enkaz kaldırma sürerken; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan hasar tespit çalışmalarına ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hasar tespit çalışmaları tüm dünya literatüründe yer aldığı gibi gözlemsel incelemeye dayalıdır. Bu incelemede binaların kolon, perde, kiriş gibi taşıyıcı olan ve bölme duvar, kaplama gibi taşıyıcı olmayan elemanlarında oluşan hasarlar belirlenmektedir. Binalar; hasarsız, az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olarak sınıflandırılmaktadır" denildi.

Hasarsız ve az hasarlı binaların kullanılabildiği belirtilen açıklamada şu sözlere yer verildi: