Rosatom, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde herhangi bir hasar olmadığını açıkladı

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 13:22

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 13:22

Rus Devlet Nükleer Enerji Şirketi Rosatom Başkanı Aleksii Likhachev, Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat projesiyle bağlantılı olarak Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini söyledi.

Likhachev, "Yakın gelecekte oraya bir seyahat planlıyorum, Türk hükümeti ile görüşmeler ve inşaat sahasına bir ziyaret gerçekleştireceğim" ifadelerini kullandı.

Likhachev, bölgedeki depremlere ilişkin, "Yaşanan zorluklara rağmen Akkuyu şantiyesi 3-4 noktaya kadar sarsıldı, belki ekipmanların yönünün değiştirilmesiyle ilgili bazı ayrıntılar dışında herhangi bir hasar ya da çalışma temposunda bir kesinti olmadı" dedi.

Projenin zamanlaması "ne olursa olsun" insanlara yardım etmenin bir "öncelik" olduğunu belirten Likhachev, "Şimdi ekipmanlar yavaş yavaş tekrar faaliyete geçiyor ve bunun çalışma hızını etkilememesi için her şeyi yapıyoruz" diye konuştu.

"HASAR YOK, İNŞAAT DEVAM EDİYOR"



Rosatom'un Akkuyu Nükleer proje şirketinden yapılan açıklamada da, dün Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından Akkuyu nükleer santral sahasında "herhangi bir hasar tespit edilmediği ve santral inşaatının devam ettiği" belirtildi.

Açıklamada, "20 Şubat'ta Türkiye'nin güneydoğusunda merkez üssü Hatay ili olan 6.4 büyüklüğünde deprem sarsıntıları kaydedilmiş, deprem Mersin ilinde de hissedilmiştir. Kandilli Rasathanesi, Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat sahasındaki sarsıntıların büyüklüğünün 2.5 olduğunu söyledi. Uzmanlar tarafından yapılan inceleme sonuçlarına göre herhangi bir anormallik veya hasar tespit edilmemiştir. İnşaat ve montaj çalışmaları devam etmektedir" denildi.