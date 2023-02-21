Hasarlı binada su borusu patladı, buz sarkıtları oluştu

Malatya'da, depremde ağır hasar gören binada su borusunun patlamasıyla yapı önünde buz sarkıtları oluştu.

DHA
Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 16:51
Hasarlı binada su borusu patladı, buz sarkıtları oluştu
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Malatya'nın Şifa Mahallesi Zapcıoğlu Caddesi'ndeki 6 katlı bina, ağır hasar gördü. Binanın 4'üncü katındaki dairede ise su borusu patladı.

Sular, 4'üncü kattan aşağı akarken, havanın da soğumasıyla binanın 1'inci katı ve alt kattaki işyeri üzerinde buz sarkıtları oluştu.


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