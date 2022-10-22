Bakanlıktan internetteki 1555 içeriğe müdahale

22 Ekim 2022 Cumartesi, 13:44

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Sosyal Medya Çalışma Grubu internet ortamında ve sosyal medyada yazılı, veya görsel olarak çocukların gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek, ihmal, istismar ve suç unsurları bulunan içeriklerin engellenmesi veya kaldırılması için ilgili çalışma yürütüyor.

Bakanlıkta 2017'den bu yana 7/24 esasıyla içerik takibi yapan Sosyal Medya Çalışma Grubu, bugüne kadar toplam 1555 içeriğin kaldırılması veya engellenmesi için müdahalede bulundu.

RTÜK İLE İŞBİRLİĞİ...

Sosyal Medya Çalışma Grubu adli mercilerin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile işbirliği yapıyor.

Bu çerçevede; 'Gerçek Hikayeler', 'Hayatın Penceresi', 'İşte Benim Hikayem' ve 'Hikayem Bitmedi' isimli YouTube kanallarında 'aile ve toplum yapısını bozan, genel ahlak kurallarına aykırı ve çocuk cinsel istismarını içeren ifadelerin yer aldığı' içerikler tespit edildi.

Bu içeriklerin çocuklar tarafından izlenmesinin psikososyal gelişimlerini olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle 5651 sayılı yasa uyarınca erişimin engellenmesi için BTK'dan talepte bulunuldu ve gerekli işlem uygulandı.

Ayrıca, 'Kızıyla Evlenmek İsteyen Kral Masalı' videosu ensest içerikli ve genel ahlaka aykırı ifadelerin yer alması nedeniyle engellendi. 'Mariam Oyunu' da oyuncuların kişisel bilgilerinin elde edilmesi, çocuklara psikolojik baskı uygulanarak umutsuzluk ve çaresizlik içinde bırakması ve intiharı düşünmelerine yol açması gibi nedenlerle kaldırıldı.