Bakanlıktan 'Selin Ciğerci evlat edindi' iddialarına açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin evlat edindiği iddiasına ilişkin haberlere ilişkin açıklama yaptı.

DHA
Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 16:42
Bakanlıktan 'Selin Ciğerci evlat edindi' iddialarına açıklama
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Selin Ciğerci'nin evlat edindiği iddiasına ilişkin haberleri ve paylaşımları yalanlayarak, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

'RESMİ BİR BAŞVURU YAPILMAMIŞTIR'

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; basında ve sosyal medyada Selin Ciğerci'nin evlat edindiğine ilişkin haberler ve paylaşımlar yer aldığını belirtilerek, "Haberde ismi geçen Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra tarafından Bakanlığımıza evlat edinme konusunda resmi herhangi bir başvuru yapılmamıştır. Cumhuriyet Başsavcılığına, habere konu iddiaların araştırılması, olayın tarafı olabilecek ilgililer hakkında adli soruşturma ve çocukla ilgili sosyal inceleme yapılması adına gerekli tüm tedbirlerin alınması için başvuruda bulunulmuştur" denildi. 



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