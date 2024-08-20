Bakanlıktan Selin Ciğerci'nin evlat edindiği iddiasına yanıt

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynakları, sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin Türkiye'de evlat edindiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını, ayrıca daha önce bu konuda açılan soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

DHA
Yayınlanma: 20.08.2024 - 13:58
Bakanlıktan Selin Ciğerci'nin evlat edindiği iddiasına yanıt
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Bakanlık kaynakları, sosyal medya sitelerinde yer alan, 'Selin Ciğerci, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla evlat edindi' iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

"TAMAMEN GERÇEK DIŞI"

Açıklamada, Ciğerci'nin evlat edinme konusunda resmi herhangi bir başvurusunun olmadığı ve iddianın tamamen gerçek dışı olduğu ifade edildi.

Ayrıca yine resmi kaynaklardan edinilen bilgiye göre, söz konusu olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çocuğun soybağını değiştirmek, 18 yaşından küçük bireylerin insan ticareti ve bir kısım suçlar iddiasıyla soruşturma başlatıldığı ve soruşturmanın halen devam ettiği belirtildi. 

 


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