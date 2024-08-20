Bakanlıktan Selin Ciğerci'nin evlat edindiği iddiasına yanıt
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynakları, sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin Türkiye'de evlat edindiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını, ayrıca daha önce bu konuda açılan soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.
Bakanlık kaynakları, sosyal medya sitelerinde yer alan, 'Selin Ciğerci, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla evlat edindi' iddiasına ilişkin açıklama yaptı.
"TAMAMEN GERÇEK DIŞI"
Açıklamada, Ciğerci'nin evlat edinme konusunda resmi herhangi bir başvurusunun olmadığı ve iddianın tamamen gerçek dışı olduğu ifade edildi.
Ayrıca yine resmi kaynaklardan edinilen bilgiye göre, söz konusu olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çocuğun soybağını değiştirmek, 18 yaşından küçük bireylerin insan ticareti ve bir kısım suçlar iddiasıyla soruşturma başlatıldığı ve soruşturmanın halen devam ettiği belirtildi.
Selin Ciğerci haberleri aile ve sosyal hizmetler bakanlığı haberleri Aile ve Sosyal Hizmetler haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Özgür Özel’den yanıt geldi!
- CHP'den o iddiaya flaş yanıt!
- AKP'deki 'paylaşılmayan' o anket sızdı
- Suavi'nin konserine saldırı girişimi!
- O görüşmede dikkat çeken takvim ayrıntısı
- CHP'den 'Can Atalay' hamlesi
- 12 şirketin hisseleri Varlık Fonu'na aktarıldı!
- Kürsüden dikkat çeken 'değişim' mesajı
- Batışın ayak sesleri
- 'Defterleri karıştırdıkça...'