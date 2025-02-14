Bakanlık uygulaması zincir marketteki 'fahiş fiyatı' ifşa etti: Aynı semtte 136 lira fark!

Yayınlanma: 14.02.2025 - 09:26

Güncelleme: 14.02.2025 - 09:50

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın "market fiyatı" uygulaması, tüketicilere en uygun fiyatları gösterirken fırsatçılığı da ortaya çıkardı.

Aynı semtteki zincir marketlerde, aynı ürünlerin iki kat fiyat farkıyla satıldığı belirlendi. Tüketici dernekleri ise bunun önüne “Tavsiye Edilen Tüketim Fiyatı” etiketiyle geçilebileceğini ifade ediyor.

İKİ KAT FARKLI

İktidara yakın Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli’nin haberine göre, uygulama sayesinde aynı semtteki zincir marketlerde, aynı ürünlerin fiyatlarının iki kat farklı olduğu belirlendi.

Örneğin, bir zincir markette X markalı temizlik ürünü 129 TL iken, başka bir markette aynı ürün 265 TL’ye satılıyordu. Bu fark, sosyal medyada tepkilere yol açtı.

KENDİ ARALARINDA FİYAT BELİRLEMELERİ SUÇ

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, uygulamanın yerinde olduğunu belirterek, tüketicilerin pahalı fiyatlarla satış yapan marketlere gitmeyerek bu işletmelere ciro kaybı yaşatacaklarını söyledi.

Ağaoğlu, marketlerin kendi aralarında fiyat belirlemesinin suç olduğunu vurgulayarak, fiyat farkları gören tüketicilerin bunu ilgili mercilere bildirmeleri gerektiğini ifade etti.