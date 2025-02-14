Bakanlıktan yeni ifşa: Ünlü kahve markası 'taklit-tağşiş' listesinde...
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine bir yenisini daha ekledi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesi gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.
Bakanlık tarafından yayımlanan listede ünlü kahve markası yer aldı.
Kahvede "İlaç Etken Maddesi" tespit edildi.
Etiketler: #tarım ve orman bakanlığı #tağşiş listesi #kahve
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