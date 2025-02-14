Bakanlıktan yeni ifşa: Ünlü kahve markası 'taklit-tağşiş' listesinde...

Yayınlanma: 14.02.2025 - 11:18

Güncelleme: 14.02.2025 - 11:19

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesi gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Bakanlık tarafından yayımlanan listede ünlü kahve markası yer aldı.

Kahvede "İlaç Etken Maddesi" tespit edildi.