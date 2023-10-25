Bakırköy Adliyesi önünde kavga: 1 yaralı
Bakırköy Adliyesi’nde duruşma çıkışında kavga çıktı. Kavgada bir kişi bıçaklandı.
Edinilen bilgilere göre, Bakırköy Adliyesi’nde görülen bir duruşmanın çıkışında ortalık bir anda karıştı. Davaya taraf olan şahıslar, adliye önünde birbirine girdi. Çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı. Olaya müdahale eden polis ekipleri, sağlık ekiplerine haber verdi.
Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Meclis Başkanvekili mikrofonu unuttu
- Erdoğan'dan '28 Ekim' kararı
- Ilıcalı'nın 'kansız' sözüne Serkay Tütüncü'den yanıt
- Adnan Oktar’ın Aleyna Tilki merakı ‘sınır’ tanımamış
- O hâkimin davası 23 Kasım’da görülecek
- Kurtulmuş'tan 'Atalay' açıklaması
- Atatürk'ün fotoğraflarını yaktılar!
- Starbucks'ta yer kapatıyorlar
- Gökten milyon dolar yağdı, yerdekiler kapıştı!
- Bağcılar'da patlama: Çok sayıda yaralı var!