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Bakırköy Adliyesi önünde kavga: 1 yaralı

Bakırköy Adliyesi’nde duruşma çıkışında kavga çıktı. Kavgada bir kişi bıçaklandı.

DHA
Yayınlanma: 25.10.2023 - 16:34
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Edinilen bilgilere göre, Bakırköy Adliyesi’nde görülen bir duruşmanın çıkışında ortalık bir anda karıştı. Davaya taraf olan şahıslar, adliye önünde birbirine girdi. Çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı. Olaya müdahale eden polis ekipleri, sağlık ekiplerine haber verdi.

Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.


Bakırköy Adliyesi

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