LGS'de yeni uygulama: Beslenme paketinde velilerin onayı alınacak

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Erdal Kılınç, MEB tarafından 8'inci sınıflara yönelik 14 Haziran'da düzenlenecek, katılımın isteğe bağlı olduğu LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin açıklamalarda bulundu.

Merkezi sınava başvuruların 23 Mart'ta "e-Okul" üzerinden başladığını hatırlatan Kılınç, başvuruların 10 Nisan'a kadar süreceğini söyledi.

"BESLENME PAKETLERİ İKRAM EDİLECEK"

Bakanlıkça bu yıl ilk defa alınan karar doğrultusunda merkezi sınavın birinci oturumu ile ikinci oturumu arasındaki sürede öğrencilere beslenme paketi verileceğini belirten Kılınç, şöyle konuştu:

"Bu beslenme paketinin içeriği, uzmanların görüşleri alınarak öğrencilerimizin sınava ilişkin konsantrasyonlarını artıracak, olası beslenme ihtiyaçlarını giderebilecek içeriklerde hazırlandı. Bu noktada e-Okul sistemi üzerinden velilerimiz tarafından başvuru esnasında açılacak olan sayfada, beslenme paketinin içerikleri hakkında bilgi verilerek, bu beslenme paketinden çocukların yararlanmasını isteyip istemedikleriyle ilgili görüşler alınacak.

Daha sonra bu sistem üzerinde açılan ekranda başvuru onayını veren ve çocuğun bu beslenme paketi içeriğinden yararlanmasını isteyen, herhangi bir sağlık gerekçesiyle bir probleminin olmadığını düşünen velilerimizin çocuklarına arada bu beslenme paketleri ikram edilecek."

"SAĞLIKLI ÜRÜNLERDEN OLUŞAN BİR PAKET İÇERİĞİ OLUŞTURULDU"

Kılınç, beslenme paketinde kuru meyveli yulaf bar, kuru üzüm, ceviz ve su bulunacağını bildirdi. Velilerde, özellikle sınav aralarında çocuklarının beslenmesine ilişkin kaygının söz konusu olduğunu dile getiren Kılınç, bu konuda taleplerinin bulunduğunu ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in direktifleriyle alan uzmanları tarafından bu konuya yönelik çalışma yapıldığını vurgulayan Kılınç, "Öğrencilerimizin özellikle besin ihtiyacını karşılayabilecek, sağlıklı ürünlerden oluşan bir paket içeriği oluşturuldu. Bu vesileyle de öğrencilerimizin özellikle 45 dakikalık arada, birinci oturumdan ikinci oturuma geçmeden önce ihtiyaçları olan besinleri almalarını sağlayabilecek bir imkan oluşturuldu. Bu noktada da bütün öğrencilerimizin bundan istifade etmesini bekliyoruz" dedi.

Beslenme paketlerinin sınava başvuru sırasında sadece e-Okul sistemi üzerinden talep edilmesi durumunda verileceğini ve içeriğine sistem üzerinden ulaşılabileceğini belirten Kılınç, "Çocukların belirtilen besin içeriklerine ilişkin olarak 'bu ürünleri tüketmesinde herhangi bir sakınca olmadığına' dair de beyan alıyoruz" diye konuştu.

ALTERNATİFLER OLUŞTURULACAK

Özel gereksinimli öğrencilerin eğitime ihtiyaç duydukları her alanda desteklenmeleri konusunda öncelikli olduklarını vurgulayan Kılınç, yayımlanan merkezi sınavın başvuru ve uygulama kılavuzunda özel gereksinimli öğrencilere yönelik "pozitif ayrımcılık" yapılan uygulamaların bulunduğunu anlattı.

Görme yetersizliği bulunan özel gereksinimli öğrencilere yönelik velilerinin Rehberlik ve Araştırma Merkezlerine (RAM) başvurması halinde alternatif tedbirler alınacağının altını çizen Kılınç, özel gereksinimli öğrencilerin, tedbirlerin alındığı ayrı sınıflarda sınava gireceğini ve onlara ilave 20 dakikalık süre tanınacağını ifade etti.