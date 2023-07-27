Bodrum'da feci kaza... Belediye personeli yaşamını yitirdi
Muğla’nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası hastaneye kaldırılan Hakan Çatak, yaşam savaşını kaybetti.
Bodrum'da 25 Temmuz günü Yokuşbaşı mevkisinde feci bir kaza meydana geldi. Çöplük yolu mevkisinde 48 AIF 730 plakalı motosikleti seyreden 46 yaşındaki Hakan Çatak, tek taraflı trafik kazası geçirerek ağır şekilde yaralandı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Çatak, ileri tetkik ve tedavisi için Muğla’daki özel hastaneye sevk edildi. Tedavisi devam eden Hakan Çatak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dereköy Mahallesi’nde yaşayan Çatak’ın Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde şoför olarak görev yaptığı öğrenildi.
Çatak’ın cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından Bodrum’da toprağa verilecek.
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