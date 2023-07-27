Feci kaza... Polis okulu öğrencisi hayatını kaybetti, nişanlısı ağır yaralı!
Niğde'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Osman Uğur'un polis okulu öğrencisi olduğu, ağır yaralı Halime Ş. ile de bir süre önce nişanlandığı öğrenildi.
Çamardı-Pozantı karayolu Mahmatlı mevkiinde sabah saatlerinde feci bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Ünal Korkoca yönetimindeki 51 HV 795 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen Osman Uğur'un kullandığı 51 ABH 744 plakalı otomobil çarpıştı.Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Korkoca ile Uğur'un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
İNCELEME BAŞLATILDI!
Otomobilde ağır yaralanan Halime Ş. ise ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı.
Osman Uğur'un polis okulu öğrencisi olduğu ve bir süre önce Halime Ş. ile nişanlandığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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