Bakırköy'de 3 kişilik ailenin siyanürle ölümünde karar
İstanbul Bakırköy'de, 15 Kasım 2019'da anne Zübeyde Delen, baba Bahattin Delen ve 6 yaşındaki çocukları Ali Delen’in evlerinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada, kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Baba Bahattin Delen'in bıraktığı notta kendisi, eşi ve çocuğunu siyanürle zehirlediği, ölümlerde siyanür dışında herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirlendi.
İstanbul'da, Bakırköy Osmaniye Mahallesi'ndeki evlerinde 15 Kasım 2019'da anne Zübeyde Delen (38), baba Bahattin Delen (38) ve 6 yaşındaki çocukları Ali Delen’in ölü bulunması üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.
Bahattin Delen’in cep telefonunda yapılan incelemede "Önce eşini ve çocuğunu zehirleyip öldüreceğim ardından da intihar edeceğim" şeklinde yazılan ancak gönderilmeyen taslak mesaj belirlenmişti.
Olayla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı soruşturma sonucunda "Bahattin Delen’in bırakmış olduğu notta da görüleceği üzere siyanür kullanarak kendisini ve diğer aile üyelerini zehirleyerek öldürdüğü Adli Tıp Kurumu raporu ile anlaşılmıştır. Soruşturmaya konu olan olayda maktulleri intihara yönlendiren veya bu hususta kendilerine yardım eden herhangi bir şüpheli olmadığı için kovuşturmaya gerek olmadığına karar verilmiştir" ifadeleri kullanılarak kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.
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