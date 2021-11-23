Yurttaşlar, atık havuzundan akan siyanür ve ağır metal için yetkililere seslendi

23 Kasım 2021 Salı, 04:00

Doğu Akdeniz Çevre Derneklerini gönüllü avukat olarak temsil eden İsmail Hakkı Atal, Giresun Şebinkarahisar ilçesinde Nesko Madencilik AŞ’ye ait maden ocaklarındaki atık havuzunun patlaması sonucu içinde ağır metal ve siyanürün bulunduğu milyonlarca litre suyun Kelkit Vadisi’ne akması nedeniyle yöre halkını uyardı, yetkililerden önlem alınmasını istedi.

Atal, dilekçesinde şu görüşlere yer verdi: “Kılıçkaya Barajı’na akan zehirli sular, Kelkit Çayı’nın devamında Çamlıca Barajı’na ulaşmakta da gecikmeyecektir. Kelkit Çayı devamında Suat Uğurlu Barajı’na ve oradan da Çarşamba Ovası’na uzanacaktır. Suşehri, Koyulhisar, Reşadiye, Niksar, Erbaa, Taşova, Çarşamba bu zehirlenen suların geçtiği ilçelerimizdir. Madencilik faaliyetlerinin kansere neden olduğu bir gerçektir. 2002’de erkeklerde 100 bin kişide prostat kanseri vakası 11.5 iken, 2016’da 35’e, 100 bin kişide lenf kanseri 1.4 iken, 7.2’ye, troit kanseri 0.5 iken 6.2’ye, akciğer kanseri 42.2 iken 57.7’ye çıkmıştır. Kadınlarda da 2002-2016 arasında meme kanseri 15 kat, troid kanseri 6.5 kat artmıştır.”