Giresun’da siyanürcü şirketten artırım talebi

21 Kasım 2021 Pazar, 09:35

Giresun'a bağlı Şebinkarahisar ilçesinde siyanür atıklarının depolandığı flotasyon tesislerinde patlama meydana gelen Nesko Madencilik AŞ’nin faaliyetleri Giresun Valiliği tarafından süresiz durduruldu. Öte yandan şirketin, geçen hafta kapasite artırımı için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı. Havuzların patlaması sonucu bölgedeki tarım arazilerine ve Kılıçkaya Barajı’na siyanür karıştıran şirket, projeyi 3 kat büyütmek istiyor.

Nesko Madencilik A.Ş.’ye ait maden ocaklarında kullanılan siyanür atıklarının depolandığı flotasyon tesislerindeki havuzlar patladı. Patlamayla birlikte siyanür, tesisin çevresinde bulunan dereye karıştı ve devamında Kılıçkaya Barajı'na ulaştı. Yedikardeş Köyü'ne sınırları içerisinde yer alan bahçe ve tarım arazileri kullanılamaz hale geldi.

"FELAKETİN GELECEĞİ AÇIKÇA ORTADA"

BirGün'den Gökay Başcan'ın haberine göre, ANKA’ya konuşan Şebinkarahisar Yedikardeş Köyü Derneği Başkanı Serkan Çiftci, “Bu konuda geçmişten bugüne kadar yöre halkı, sivil toplum kuruluşları ve tüm çevre bilincine sahip olan duyarlı insanlarımız tarafından yapılan sözlü ve yazılı uyarılar, tüm yazılı başvuruların dikkate alınmaması sonucu bu çevre felaketine sebebiyet verilmiştir. Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine riayet etmeden yapılan kontrolsüz madencilik ve kontrolsüz cevher işleme ve kontrolsüz, bilinçsiz depolama sonucu bu felaketin geleceği açıkça ortada olduğu halde görevli, yetkili ve sorumlular gereğini yapmadıkları için bölgedeki tüm flora, fauna zarar görmüş ve topraklarımız, bitki örtümüz ve sularımız zehirlenmiştir” ifadelerini kullandı.

Şirketin faaliyetlerinin durdurulduğunu duyuran Giresun Valiliği, yaptığı açıklamada, “Analiz sonuçlarının incelemeye alındığı şirketin sorumluları hakkında, adli ve idari işlem de başlatıldı” ifadelerine yer verdi.

BAKANLIĞA BAŞVURU

Bölgeyi siyanür cehennemine çeviren şirketin projeyi büyütmek için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurduğu ortaya çıktı. Geçen hafta başvuru yapan şirket, projeyi 3 kat büyütmek istiyor. 1 milyon 700 bin TL maliyetli kapasite artışıyla birlikte 252 bin ton olan yıllık kurşun-çinko-bakır üretimini 600 bin tona çıkarmak istiyor. Yeni depolama alanları inşaa etmek isteyen şirket, 13 ayrı lokasyon 99 bin metrekarelik alanı kapsayacak.

ŞİRKETE ÇED’E GEREK YOK

Projeyi adım adım büyüten şirket ilk olarak Mayıs 2007 tarihinde çevresel etki değerlendirme (ÇED) gerekli değildir kararı aldı. Daha sonra 2011 ve 2015 tarihlerinde tekrar ÇED gerekli değildir kararı alan şirket bölgede devasa siyanür havuzları oluşturdu.