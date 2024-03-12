Bakırköy'de 4 kişinin ölümüne neden olan TIR'ın aynı köprüye 2019'da da çarptığı ortaya çıktı

Bakırköy'de köprüye çarpan tırın dorsesi otomobilin üzerine devrilince 4 kişi hayatını kaybetmişti. Kazaya karışan tırın, 23 Nisan 2019 tarihinde yine aynı köprünün altından geçerken sıkışarak yan yattığı ancak şoförlerinin farklı olduğu ortaya çıktı.

İHA
Yayınlanma: 12.03.2024 - 11:10
Bakırköy'de 4 kişinin ölümüne neden olan TIR'ın aynı köprüye 2019'da da çarptığı ortaya çıktı
Abone Ol google-news

Bakırköy Yeşilyurt Rauf Orbay Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada seyir halinde olan tır, alçak olan köprüye çarpmış, çarpmanın etkisiyle tır, bir otomobilin üzerine devrilmişti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti. Polis ekipleri bölgeyi trafiğe kapatmıştı. Araç içerisinde sıkışan 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılmıştı. Otomobildeki 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, tır şoförü olay yerinde gözaltına alınmıştı.

AYNI TIR 2019 YILINDA DA ÜST GEÇİDE SIKIŞARAK YAN YATMIŞ

Üst geçide çarpmanın etkisiyle otomobilin üzerine devrilen tırın, 23 Nisan 2019 tarihinde aynı köprüye çarptığı ortaya çıktı.

Florya istikametine seyir halinde olan Osman Fırat idaresindeki 34 ER 260 plakalı kağıt yüklü tır, Yeşilyurt Köprüsü'nün altından geçerken sıkışarak yan yatmıştı. Tır sürücüsü hafif şekilde yaralanmıştı.

Dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada ise tır sürücüsünün Mehmet Fettahoğlu olduğu öğrenildi.


TIR haberleri kaza haberleri BAKırköy haberleri

İlgili Haberler

Tırın altında kalarak hayatını kaybeden aile iftara gidiyormuş

Tırın altında kalarak hayatını kaybeden aile iftara gidiyormuş
İstanbul Bakırköy'de TIR otomobilin üzerine devrildi, 4 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Bakırköy'de TIR otomobilin üzerine devrildi, 4 kişi hayatını kaybetti
TIR'ın çarptığı genç mühendis hayatını kaybetti

TIR'ın çarptığı genç mühendis hayatını kaybetti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP'liler CHP'nin ofisini böyle 'ziyaret' etti: 'Semtini satanı biz de satarız'

AKP'liler CHP'nin ofisini böyle 'ziyaret' etti: 'Semtini satanı biz de satarız'
Dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip… Anastasia Pokreshchuk estetiklerini sıraladı

Dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip… Anastasia Pokreshchuk estetiklerini sıraladı
Anayasaya aykırı...Ulusal gazetede resmi Peştuca ilan yayımlanmasına tepki

Anayasaya aykırı...Ulusal gazetede resmi Peştuca ilan yayımlanmasına tepki
Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş. ne iş yapıyor, halka arzı ne zaman talep toplayacak, kaç lot verecek?

Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş. ne iş yapıyor, halka arzı ne zaman talep toplayacak, kaç lot verecek?
Akşener 'siyaseti bırakacağım' demişti: Zorlu'dan açıklama geldi

Akşener 'siyaseti bırakacağım' demişti: Zorlu'dan açıklama geldi
İftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti… Güllaç nasıl yapılır, evde kolay güllaç yapılışı ve tarifi

İftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti… Güllaç nasıl yapılır, evde kolay güllaç yapılışı ve tarifi
İmamoğlu'ndan Kurum'a 'dil sürçmesi' yanıtı: Öyle dil sürçmesi yok ağız dolusu özür dileyecek

İmamoğlu'ndan Kurum'a 'dil sürçmesi' yanıtı: Öyle dil sürçmesi yok ağız dolusu özür dileyecek
Beşiktaş’tan Gaziantep deplasmanında kritik kayıp!

Beşiktaş’tan Gaziantep deplasmanında kritik kayıp!