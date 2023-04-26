Bakırköy'de 5 katlı binanın çatısında korkutan yangın!

Bakırköy'de 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

DHA
Yayınlanma: 26.04.2023 - 17:48
Bakırköy'de 5 katlı binanın çatısında korkutan yangın!
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İstanbul'un Bakırköy ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın çatı katında alevler yükselmeye başladı.

Çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü. 

YARALI VE CAN KAYBI YOK

Yaşananları anlatan mahalle sakini Kerem Ağya, "Evin içi tamamen yanmış durumda. Herhangi bir yaralı ve can kaybı da yok. En üst kat yandı" dedi.


BAKırköy Yangın itfaiye

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