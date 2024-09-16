Bakırköy'de alt geçidi su bastı: Trafik durma noktasına geldi
İstanbul, Bakırköy'de bulunan ve sık sık kazaların yaşandığı alt geçitte sağanak yağışın ardından su baskını meydana geldi. Trafik yoğunluğunun oluştuğu alt geçitte sular İSKİ ekipleri tarafından çekildi.
Bakırköy'de sık sık kazaların yaşandığı Yeşilyurt Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde bulunan alt geçit, sabah saatlerinde etkili olan yağışın ardından sularla doldu.
Sahil yolunu kullanan araçlar, göle dönen alt geçitten geçmekte zorlandı. Su baskını nedeniyle trafikte uzun araç kuyruğu oluştu.
Biriken su ise kısa sürede İSKİ ekipleri tarafından tahliye edildi.
Etiketler: #BAKırköy #alt geçit
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